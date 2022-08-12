Нова версія вибухів у Криму: у Новофедорівці застосували американську вибухівку? ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Вибух на військовому аеропорту у Новофедорівці у Криму — нова версія про можливе застосування американської вибухівки.
- Прогноз подальших дій України та можливі цілі для нових ударів.
- Чутки про зміну командування Чорноморського флоту у Севастополі.
- Україна заявляє, що масштаб руйнувань та кількість загиблих після вибуху на аеродромі приховують.
- Крим та Севастополь увійшли антирейтинг територій із найдорожчими цінами на паливо.
- Кримська платформа працюватиме цього року, незважаючи на війну, — заява Зеленського.
- У Крим повертається коронавірус, кількість випадків захворювання перевищила 200 за добу.