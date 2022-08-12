Украина вернула более 500 погибших, числившихся в списках без вести пропавших - Котенко

Украине удалось вернуть тела 522 погибших военных, которые были в списках пропавших без вести. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.



«Мы забираем их по разным направлениям, не только из Донецкого, но и Харьковского, Луганского», - рассказал он.



По словам Котенко, сейчас переговоры о возвращении погибших проходят исключительно через посредника – Международный Красный Крест.



«Как это происходит? Мы даем запрос, что в таком месте было сражение и там могут находиться тела наших погибших. Тогда российская сторона выходит на это место на подконтрольной ей территории, и, если действительно находят погибших, их забирают. Потом их передают нам», – рассказал Котенко.



Ранее он заявлял, что пропавшими без вести числятся 7 200 украинских военных. Речь идет о представителях различных оборонных структур.