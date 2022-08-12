Україна повернула понад 500 загиблих, які значилися у списках зниклих - Котенко

Україні вдалося повернути тіла 522 загиблих військових, які були у списках зниклих безвісти. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.



«Ми забираємо їх за різними напрямками, не лише з Донецького, а й з Харківського, Луганського», - розповів він.



За словами Котенка, зараз переговори про повернення загиблих відбуваються виключно через посередника – Міжнародний Червоний Хрест.



"Як це відбувається? Ми запитуємо, що в такому місці була битва і там можуть бути тіла наших загиблих. Тоді російська сторона виходить на це місце на підконтрольній їй території, і якщо справді знаходять загиблих, їх забирають. Потім їх передають нам», – розповів Котенко.



Раніше він повідомляв, що зниклими безвісти вважаються 7 200 українських військових. Йдеться представників різних оборонних структур.