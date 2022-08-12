В Украину из Великобритании прибыли еще РСЗО M270 - Резников

В Украину из Великобритании прибыли еще реактивные системы залпового огня M270, скоро ожидаются и другие поставки. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



«В Украину прибыло больше РСЗО M270. Спасибо Бену Уоллесу и всем людям Великобритании! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша украинская армия умело использует это "пополнение" на поле боя. PS Скоро прибудут и другие "подарки"», – написал он в Twitter.



Ранее Британия поставила Украине три реактивные системы залпового огня M270. 9 августа заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил о планах Великобритании поставить еще три также же РСЗО. О намерениях поставить М270 Украине заявляли также в Германии.