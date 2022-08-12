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Украина призывает мировое сообщество не допустить судилища над пленными военными с «Азовстали»

12 августа 2022, 16:26

Украина призывает мировое сообщество не допустить судилища над пленными военными с «Азовстали»

Украина призывает мировое сообщество не допустить анонсируемого российской стороной судилища над защитниками Мариуполя. Об этом говорится в совместном заявлении сил безопасности и обороны.

Киев в очередной раз требует немедленно направить представителей ООН, Международного комитета Красного Креста в места, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – в Еленовку.

В заявлении сил безопасности и обороны отмечается, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть всех украинских военнопленных, в частности, защитников Мариуполя.

«Между тем, Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Учитывая это, вопрос обмена пленными сложный и чувствительный», – отмечается в заявлении.

В мае после нескольких месяцев обороны Мариуполя несколько сот украинских бойцов взяли в плен. В совместном заявлении отмечается, что такая операция по спасению 2,5 тысяч защитников Мариуполя была «единственным возможным вариантом», альтернативы типа экстракшн не было, а стоял между операцией по спасению (согласие на плен) и гибель на «Азовстале», прежде всего тяжелораненых.

Российская сторона несколько раз заявляла о намерении судить бойцов украинского добровольческого полка «Азов», среди которых были защитниками Мариуполя.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военными в Мариуполе организуют до конца лета.

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