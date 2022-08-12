Україна закликає світову спільноту не допустити судилища над полоненими військовими з «Азовсталі»

12 серпня 2022, 16:26

Україна закликає світову спільноту не допустити судилища над полоненими військовими з «Азовсталі»

Україна закликає світову спільноту не допустити судилища, що анонсується російською стороною, над захисниками Маріуполя. Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.

Київ вкотре вимагає негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, де утримуються українські військовополонені, насамперед – до Оленівки.

У заяві сил безпеки та оборони наголошується, що всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути всіх українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя.

«Тим часом, Російська Федерація не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародні норми та правила ведення війни. З огляду на це питання обміну полоненими складне і чутливе», – наголошується в заяві.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. У спільній заяві зазначається, що така операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була «єдиним можливим варіантом», альтернативи типу екстракшн не було, а стояв між операцією з порятунку (згода на полон) і загибель на «Азовсталі», насамперед тяжко поранених.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку "Азов", серед яких були захисники Маріуполя.

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший трибунал над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

Ще за темою

Місця
Маріуполь Азовсталь
Інше
Полонені
Організації
ДНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:06
«ДНР»: Число поранених під час обстрілу Кіровського району Донецька зросло до трьох
18:02
В окупованій Горлівці – пожежа на території хімічного заводу
16:25
«ДНР» повідомила, скільки та кому збирається платити пенсій на захоплених територіях
15:58
На території Кінбурнської коси не вщухають лісові пожежі
15:25
«ДНР»: Під час обстрілів Донецька та Олександрівки постраждали двоє людей
14:25
«ДНР»: На території шахти в Макіївці поранено двох людей
13:49
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
13:43
Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»
12:51
В окупованому Мелітополі підірвали соратника колаборанта Балицького - мер Федоров
12:37
До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes
11:18
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею перебували понад 100 людей
10:47
В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА
09:18
В окупованому військами РФ Мелітополі сильний вибух - мерія
00:47
Нова версія вибухів у Криму: у Новофедорівці застосували американську вибухівку? ►
23:55
Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Маріуполь чекає на зиму без опалення. Головне за день ►
Всі новини
18:06
«ДНР»: Число поранених під час обстрілу Кіровського району Донецька зросло до трьох
18:02
В окупованій Горлівці – пожежа на території хімічного заводу
17:28
Зеленський пропонує Раді продовжити військовий стан та мобілізацію
17:00
Теплом можна забезпечити 235 тисяч мешканців Донеччини. Іншим потрібно евакуюватися
16:26
Україна закликає світову спільноту не допустити судилища над полоненими військовими з «Азовсталі»
16:25
«ДНР» повідомила, скільки та кому збирається платити пенсій на захоплених територіях
15:59
Чи працюють у Донецькій області аптеки, лікарні та банкомати, розповів Кириленко
15:58
На території Кінбурнської коси не вщухають лісові пожежі
15:25
«ДНР»: Під час обстрілів Донецька та Олександрівки постраждали двоє людей
15:24
Аварійні бригади енергетиків повернули світло до п'яти населених пунктів Донецької області
14:56
На окуповані території з Псковської області Росії повернуться 60 українців
14:56
РФ до кінця 2022-го року не зможе захопити Донбас — NYT з посиланням на джерела у Білому домі
14:25
«ДНР»: На території шахти в Макіївці поранено двох людей
14:23
Дітей-переселенців можуть взяти до школи без документів
13:49
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
12 серпня, 13:49
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
12 серпня, 11:53
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею перебували понад 100 людей
12 серпня, 11:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти