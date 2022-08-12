Україна закликає світову спільноту не допустити судилища над полоненими військовими з «Азовсталі»

Україна закликає світову спільноту не допустити судилища, що анонсується російською стороною, над захисниками Маріуполя. Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.



Київ вкотре вимагає негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, де утримуються українські військовополонені, насамперед – до Оленівки.



У заяві сил безпеки та оборони наголошується, що всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути всіх українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя.



«Тим часом, Російська Федерація не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародні норми та правила ведення війни. З огляду на це питання обміну полоненими складне і чутливе», – наголошується в заяві.



У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. У спільній заяві зазначається, що така операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була «єдиним можливим варіантом», альтернативи типу екстракшн не було, а стояв між операцією з порятунку (згода на полон) і загибель на «Азовсталі», насамперед тяжко поранених.



Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку "Азов", серед яких були захисники Маріуполя.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший трибунал над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.