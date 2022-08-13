Оккупанты накрыли огнем Донецкую область: Пятеро погибших, 35 раненых

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, два человека погибли в Краматорске, по одному — в Бахмуте, Курахово и Кодеме. Еще 35 человек ранены: 13 — в Краматорске, 12 — в Бахмуте, четверо — в Марьинке, по одному — в Курахово, Яковлевке, Павловке, Великой Новоселке, Авдеевке и Торецке.

С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 728 человек погибли и 1880 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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