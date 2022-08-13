Окупанти накрили вогнем Донецьку область: П'ятеро загиблих, 35 поранених

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули п'ятеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, двоє людей загинули в Краматорську, по одному — в Бахмуті, Кураховому та Кодемі. Ще 35 людей поранено: 13 — у Краматорську, 12 — у Бахмуті, четверо — у Мар'їнці, по одному — в Кураховому, Яковлівці, Павлівці, Великій Новосілці, Авдіївці та Торецьку.

Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 728 людей загинули та 1880 поранені. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також: