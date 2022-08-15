«ДНР» заявила о четырех погибших и 14 раненых от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Отмечается, что смерти зафиксированы в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Макеевке.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ленинском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Ясном, Светлодарске и Лимане.



Также сообщается о повреждении 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.