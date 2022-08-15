«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 14 поранених від обстрілів за добу

15 серпня 2022, 09:45

«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 14 поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території внаслідок бойових дій загинули четверо мирних жителів. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».

Зазначається, що смерті зафіксовано у Куйбишевському, Ленінському районах Донецька, Макіївці.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних осіб у Ленінському, Куйбишевському, Кіровському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Горлівці, Ясному, Світлодарську та Лимані.

Також повідомляється про пошкодження 56 домобудівель у Куйбишевському, Київському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Оленівці, Горлівці, Зайцеві, Ясному, а також 9 об'єктів цивільної інфраструктури.

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