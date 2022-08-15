В ОП призвали Красный Крест вмешаться в ситуацию с подготовкой «судилища» в Мариуполе

В Офисе президента призвали организцию Красный Крест вмещаться в ситуацию с подготовкой оккупантами «судилища» над украинскими военными в захваченном войсками РФ Мариуполе. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.



Он отметил, что все военнопленные Украины, и в частности защитники «Азовстали» являются комбатантами, которые законно защищали свою страну.



«Поэтому «мариупольские клетки» — официальное военное преступление России», - заявил Подоляк и написал, что сейчас самое время вмешаться в эту ситуацию организации Красный Крест, вспомнить о своём предназначении и подумать о своей репутации.

Ранее, 10 августа, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «трибунал» над украинскими военнопленными в Мариуполе будет организован до конца лета.