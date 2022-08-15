ОП закликає Червоний Хрест втрутитися у ситуацію з підготовкою «судилища» у Маріуполі

В Офісі президента закликають організацію Червоний Хрест втрутитися у ситуацію з підготовкою окупантами «судилища» над українськими військовими у захопленому військом РФ Маріуполі. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.



Він зазначив, що всі військовополонені України, зокрема захисники «Азовсталі» є комбатантами, які законно захищали свою країну.



«Тому «маріупольські клітини» — офіційний військовий злочин Росії», - заявив Подоляк і написав, що зараз саме час втрутитися в цю ситуацію організації Червоний Хрест, згадати про своє призначення та подумати про свою репутацію.

Раніше, 10 серпня, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «трибунал» над українськими військовополоненими у Маріуполі буде організовано до кінця літа.