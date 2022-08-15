Приоритет РФ на Донбассе, последствия удара по базе ЧВК «Вагнера». Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел Славянска. Огромная воронка в центре города.

В приоритете РФ Авдеевское и Бахмутское направления, считает Институт изучения войны.

В захваченной Попасной ВСУ ликвидировали штаб «ЧВК Вагнера». Могло погибнуть около сотни наемников.

Обратная депортация. РФ возвращает домой мариупольцев.

Пока в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация, уже «призванные» на Луганщине отказываются идти воевать за «ДНР».

Обстрелы в Донецке. Над пляжами Новоазовского района снова летают самолеты.

ВСУ за двое суток сбили три вертолета оккупантов в небе над Донбассом.