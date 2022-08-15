Пріоритет РФ на Донбасі, наслідки удару по базі ПВК «Вагнер». Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл Слов'янська. Величезна вирва в центрі міста.

У пріоритеті РФ Авдіївське та Бахмутське напрями, вважає Інститут вивчення війни.

У захопленій Попасній ЗСУ ліквідували штаб «ЧВК Вагнера». Могло загинути близько сотні найманців.

Зворотній депортації. РФ повертає додому маріупольців

Поки що в Маріуполі триває прихована мобілізація, вже «призвані» на Луганщині відмовляються йти воювати за «ДНР».

Обстріли у Донецьку. Над пляжами Новоазовського району знову літають літаки.

ЗСУ за дві доби збили три вертольоти окупантів у небі над Донбасом.