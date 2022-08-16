Армия России ночью обстреляла пять из девяти районов Харькова

Ночью 16 августа российскими войсками были обстреляны сразу несколько районов Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты накрыли огнём пять из девяти районов Харькова. Терехов отметил, что такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.



Он сообщил, что российская армия ударила по фактически центру города - Шевченковскому и Киевскому районам, также ночью были обстреляны Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. О пострадавших информации на данный момент нет.

Игорь Терехов отметил, что в некоторых случаях есть разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог.