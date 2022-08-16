Армія Росії вночі обстріляла п'ять із дев'яти районів Харкова

Вночі 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, окупанти накрили вогнем п'ять із дев'яти районів Харкова. Терехов зазначив, що такого радіусу удару ракетами по місту не було давно.



Він повідомив, що російська армія вдарила по фактично центру міста - Шевченківському та Київському районам, також вночі було обстріляно Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Про постраждалих інформації наразі немає.

Ігор Терехов зазначив, що в деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.