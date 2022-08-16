Верховная Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков огня

Верховная Рада поддержала изменение процедуры меры пресечения для корректировщиков огня, которые помогают армии России совершать противоправные действия в Украине. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Правка была в законопроекте №7431, ее поддержали 282 народных депутата на заседании 16 августа.



Теперь, корректировщики огня не смогут выйти под залог в суд. Им грозит до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.



В настоящее время против корректировщиков возбуждают дело по статье 114-2 УК «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину».



Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.