Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників вогню

16 серпня 2022, 15:35

Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників вогню

Верховна Рада підтримала зміну процедури запобіжного заходу для коригувальників вогню, які допомагають армії Росії вчиняти протиправні дії в Україні. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Голос Ярослав Желєзняк.

Правка у законопроекті №7431 підтримали 282 народні депутати.

Тепер коригувальники вогню не зможуть вийти під заставу до суду. Їм загрожує до 15 років або довічний ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі проти коригувальників порушують справу за статтею 114-2 КК «Несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Ще за темою

Інше
Війна коригувальники

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:43
У Донецьку назвали причину масової загибелі риби та птахів у ботсаду
16:41
У «ДНР» заявили про влучення снаряда в житловий будинок у Горлівці: поранено троє людей
15:29
Луганська ОВА повідомила про вибух в окупованому армією РФ Лисичанську
14:51
«Судилище» окупантів над іноземцями на Донбасі в МЗС України назвали фіктивним
13:54
«ДНР»: Під час обстрілів загинула жінка в Макіївці, у Донецьку поранено двох людей
12:44
У «ДНР» назвали перші адреси пошкоджених обстрілами будинків Маріуполя, які знесуть
12:40
Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, евакуювати доведеться близько 400 тисяч людей
11:13
В окупованому армією РФ Мелітополі після вибуху зникло російське телебачення
10:25
«ДНР» заявила про 9 загиблих за день, включаючи російську кореспондентку
09:03
У Криму горить склад боєприпасів
08:48
У районі Лисичанського НПЗ армія РФ веде масований наступ — Гайдай
23:46
Пріоритет РФ на Донбасі, наслідки удару по базі ПВК «Вагнер». Головне за день ►
19:50
«ДНР» продовжує судити п'ятьох іноземців у Донецьку
18:35
Заступник голови громадської палати Алтайського краю загинув у липні під час обстрілу Шахтарська
15:54
ВСУ, ймовірно, знищили понад 100 «вагнерівців» ударом по базі в Попасній — Гайдай
Всі новини
16:45
Армія РФ значно збільшила кількість вертольотів біля кордонів України - ЗСУ
16:43
У Донецьку назвали причину масової загибелі риби та птахів у ботсаду
16:41
У «ДНР» заявили про влучення снаряда в житловий будинок у Горлівці: поранено троє людей
16:16
З Донецької області евакуйовано понад 6 тисяч людей
16:16
У Росії звинувачують «українських диверсантів» у підриві опори ліній електропередач у районі Курської АЕС
15:53
У 18 населених пунктах Донеччини відновлено електропостачання
15:35
Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників вогню
15:29
Луганська ОВА повідомила про вибух в окупованому армією РФ Лисичанську
15:16
Людей засипало, але їм вдалося вибратися: Як виглядає передмістя Краматорська після обстрілу
14:51
«Судилище» окупантів над іноземцями на Донбасі в МЗС України назвали фіктивним
14:24
ЗМІ: У Криму на військовій авіабазі під Сімферополем дим та вибухи
13:54
«ДНР»: Під час обстрілів загинула жінка в Макіївці, у Донецьку поранено двох людей
13:44
Міноборони РФ назвало вибухи під Джанкоєм диверсією
13:42
У ЗСУ розповіли про підготовку армії РФ до провокацій до Дня Незалежності України
13:22
Руйнування та жертви: Влада розповіла про наслідки нічних обстрілів Донецької області
Всі новини
ВІДЕО
Людей засипало, але їм вдалося вибратися: Як виглядає передмістя Краматорська після обстрілу
16 серпня, 15:16
Пріоритет РФ на Донбасі, наслідки удару по базі ПВК «Вагнер». Головне за день ►
15 серпня, 23:46
ЗМІ: Військові зірвали спробу росіян прорватися в районі Бахмута
15 серпня, 21:35

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти