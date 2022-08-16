Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників вогню

Верховна Рада підтримала зміну процедури запобіжного заходу для коригувальників вогню, які допомагають армії Росії вчиняти протиправні дії в Україні. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Голос Ярослав Желєзняк.



Правка у законопроекті №7431 підтримали 282 народні депутати.



Тепер коригувальники вогню не зможуть вийти під заставу до суду. Їм загрожує до 15 років або довічний ув'язнення з конфіскацією майна.



Наразі проти коригувальників порушують справу за статтею 114-2 КК «Несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну».



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.