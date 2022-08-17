Командиры военнослужащих смогут удостоверять завещания

Командиры военнослужащих смогут удостоверить их завещания. Об этом сообщает министерство юстиции Украины.



В ведомстве отметили, что Кабинет министров Украины во время очередного заседания правительства своим постановлением внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре.



Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих Вооруженных сил, других воинских формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов смогут не только нотариусы.



«Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица. После удостоверения соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный (специальный) или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для обеспечения его регистрации нотариусами в Наследственном реестре», — пояснили в министерстве.



Там добавили, что постановлением установлен срок в два рабочих дня после получения территориальным органом Минюста завещания. В течение двух дней обеспечивается передача заявления о регистрации такого документа регистратору. Последний же в течение трех рабочих дней после получения на хранение такого завещания осуществляет его государственную регистрацию в Наследственном реестре.