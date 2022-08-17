Командири військовослужбовців зможуть посвідчувати заповіти

Командири військовослужбовців зможуть посвідчити їхні заповіти. Про це повідомляє міністерство юстиції України.



У відомстві зазначили, що Кабінет міністрів України під час чергового засідання уряду своєю постановою вніс зміни до Порядку державної реєстрації заповітів та спадкових договорів у Спадковому реєстрі.



Постановою передбачається, що за умов воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців Збройних сил, інших військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів зможуть не лише нотаріуси.



«Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи. Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають направити заповіт через Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі», — пояснили у міністерстві.



Там додали, що постановою встановлено термін у два робочі дні після отримання територіальним органом Мін'юсту заповіту. Протягом двох днів забезпечується передача заяви про реєстрацію такого документа реєстратору. Останній же протягом трьох робочих днів після одержання на зберігання такого заповіту здійснює його державну реєстрацію у Спадковому реєстрі.