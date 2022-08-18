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Оккупанты предпринимали попытки наступления на Бахмут — Генштаб

18 августа 2022, 09:56

Оккупанты предпринимали попытки наступления на Бахмут — Генштаб

Вооруженные силы Украины на Донбассе продолжают отбивать атаки российских войск. Оккупанты предпринимали попытки наступления на Бахмутском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что на Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого. Оккупанты вели наступление в направлении Николаевка — Выемка. Успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка — Соледар, Покровское — Бахмутское, Покровское — Бахмут, Клиново — Бахмут, Семигорье — Зайцево, Семигорье — Кодема и Гольмовский — Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов, и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песок, Первомайского и Опытного. Вел наступление на направлении Лозовое — Первомайское. Успеха не имел, отошел.

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