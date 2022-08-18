Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмут — Генштаб

18 серпня 2022, 09:56

Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмут — Генштаб

Збройні сили України на Донбасі продовжують відбивати атаки російських військ. Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.

На Краматорському напрямку противник обстрілював з танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дар'ївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого. Окупанти вели наступ у напрямку Миколаївка — Виїмка. Успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл у Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.

Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка — Соледар, Покровське — Бахмутське, Покровське — Бахмут, Клинове — Бахмут, Семигір'я — Зайцеве, Семигір'я — Кодема та Гольмівський — Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів, і з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісок, Первомайського та Опитного. Вів наступ на напрямку Лозове — Первомайське. Успіху не мав, відійшов.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Бахмут
Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:18
У підконтрольному «ДНР» Світлодарську через обстріл загинули двоє дорослих та дитина
11:36
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
11:19
Чи буде робота лікарів в окупації вважатися колабораціонізмом, пояснили в МОЗ
11:12
На шахті «ЛНР» вже понад 10 днів гасять пожежу
10:41
Вибухи чути й досі: На складі угруповання «ДНР» в Амвросіївці детонують боєприпаси
10:29
«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС
09:54
В окупованій Амвросіївці пролунали вибухи
09:18
«ДНР» повідомляє про обстріли, є загиблі та постраждалі
23:13
Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►
21:00
«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії
18:46
Мер: Окупанти проводять фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху
16:18
В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай
15:21
У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці
15:05
У Маріуполі відкрито другий пункт фільтрації: У черзі понад 1300 осіб
14:10
У Луганську показали, як відбувається примусова мобілізація
Всі новини
13:29
У Сумській області внаслідок обстрілу зруйновано школу та пошкоджено будинки
13:13
Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться із Зеленським та Гутеррішем
12:49
Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ
12:46
У Страткомі ЗСУ прогнозують масштабну ракетну атаку України 24 серпня
12:18
У підконтрольному «ДНР» Світлодарську через обстріл загинули двоє дорослих та дитина
11:56
Окупанти зруйнували та пошкодили 51 цивільний об'єкт у Донецькій області за добу
11:55
Ракетний удар по Харкову: У гуртожитку загинув 11-річний хлопчик
11:36
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
11:26
З кінця квітня військова підтримка України Європою знижується — ЗМІ
11:19
Чи буде робота лікарів в окупації вважатися колабораціонізмом, пояснили в МОЗ
11:12
На шахті «ЛНР» вже понад 10 днів гасять пожежу
10:41
Вибухи чути й досі: На складі угруповання «ДНР» в Амвросіївці детонують боєприпаси
10:38
Російські війська вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю
10:29
«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС
09:56
Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмут — Генштаб
Всі новини
ВІДЕО
Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ
18 серпня, 12:49
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
18 серпня, 11:36
«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►
17 серпня, 23:50

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти