Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмут — Генштаб

Збройні сили України на Донбасі продовжують відбивати атаки російських військ. Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.



На Краматорському напрямку противник обстрілював з танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дар'ївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого. Окупанти вели наступ у напрямку Миколаївка — Виїмка. Успіху не мали, відійшли.



На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл у Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.



Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка — Соледар, Покровське — Бахмутське, Покровське — Бахмут, Клинове — Бахмут, Семигір'я — Зайцеве, Семигір'я — Кодема та Гольмівський — Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів, і з втратами відійшли.



На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісок, Первомайського та Опитного. Вів наступ на напрямку Лозове — Первомайське. Успіху не мав, відійшов.



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