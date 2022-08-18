«ДНР»: Три человека погибли и пятеро ранены в ДТП возле границы с РФ

На автодороге Снежное — Мариновка — Куйбышево вблизи пункта пропуска «Мариновка» произошло ДТП. В результате три человека погибли и пятеро ранены. Об этом заявили в «МВД ДНР».



По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением авто, выехал за пределы проезжей части влево – авто перевернулось.



Водитель и два пожилых пассажира скончались на месте, еще пятеро пострадавших пассажиров получили телесные повреждения.



Уточняется, что все погибшие и пострадавшие — горловчане.