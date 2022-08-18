«ДНР»: Троє людей загинуло і п'ятеро поранено в ДТП біля кордону з Росією

На автодорозі Сніжне — Маринівка — Куйбишеве поблизу пункту пропуску «Маринівка» сталася ДТП. В результаті троє людей загинули і п'ятеро поранені. Про це заявили у «МВС ДНР».



За попередніми даними, 64-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не вибрав безпечної швидкості руху, втратив контроль над керуванням авто, виїхав за межі проїжджої частини вліво – авто перекинулося.



Водій та двоє літніх пасажирів померли на місці, ще п'ятеро постраждалих пасажирів отримали тілесні ушкодження.



Уточнюється, що всі загиблі та постраждалі горловчани.