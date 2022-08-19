«ДНР» назначила на руководящие «должности» в «правительстве» россиян

В так называемое «правительство ДНР» вошли еще несколько россиян. Об этом сообщается на сепаратистском сайте «ДАН».



Мина Ахвердиева, Денис Петкун и Вадим Елизаров назначены «заместителями руководителя аппарата правительства».



Ахвердиева ранее была директором по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета РФ; Петкун занимал должность замначальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ; Елизаров служил уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе.



Также сообщается, что Рустам Мингазов назначен «советником председателя правительства». Ранее он был заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.



Владимир Зверков назначен «первым заместителем министра экономического развития ДНР», в прошлом он занимал должность заместителя директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ.



Новых людей на руководящих «постах» группировки «ДНР» представил «премьер-министр» Виталий Хоценко.



Напомним, в июле в группировке «ДНР» на ряд «министерских» должностей назначены граждане России.