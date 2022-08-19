«ДНР» призначила на керівні «посади» в «уряді» росіян

19 серпня 2022, 10:56

«ДНР» призначила на керівні «посади» в «уряді» росіян

До так званого «уряду ДНР» увійшли ще кілька росіян. Про це повідомляється на сепаратистському сайті «ДАН».

Міна Ахвердієва, Денис Петкун та Вадим Єлізаров призначені «заступниками керівника апарату уряду».

Ахвердієва раніше була директоркою з інформаційної політики Північно-Кавказького федерального університету РФ; Петкун обіймав посаду заступника начальника відділу департаменту регіональної промислової політики та проєктного управління Мінпромторгу РФ; Єлізаров служив уповноваженим із захисту прав підприємців у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Також повідомляється, що Рустама Мінгазова призначено «радником голови уряду». Раніше він був заступником директора департаменту регіональної промислової політики та проєктного управління Мінпромторгу РФ.

Володимира Зверкова призначено «першим заступником міністра економічного розвитку ДНР», у минулому він обіймав посаду заступника директора департаменту регіонального розвитку Мінекономрозвитку РФ.

Нових людей на керівних постах угрупування «ДНР» представив «прем'єр-міністр» Віталій Хоценко.

Нагадаємо, у липні в угрупування «ДНР» на низку «міністерських» посад призначено громадян Росії.

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