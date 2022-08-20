«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска продолжают наступать на Бахмут. Авдеевка и Торецк страдают от обстрелов.
- В Донецке под обстрел попала исправительная колония. Раненых отвезли в больницу.
- Серия взрывов в Крыму. Оккупанты обвиняют украинскую сторону в атаке.
- Бои на Луганщине. Уничтожена российская база в Славяносербском районе.
- Группировка «ЛНР» решила забирать жилье за долги по оплате коммунальных услуг.
- Российские СМИ сообщают о покушении на самопровозглашенного «мэра» Мариуполя. В городе начали сносить первые многоэтажки.