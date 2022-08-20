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«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►

20 августа 2022, 23:08

«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска продолжают наступать на Бахмут. Авдеевка и Торецк страдают от обстрелов.
  • В Донецке под обстрел попала исправительная колония. Раненых отвезли в больницу.
  • Серия взрывов в Крыму. Оккупанты обвиняют украинскую сторону в атаке.
  • Бои на Луганщине. Уничтожена российская база в Славяносербском районе.
  • Группировка «ЛНР» решила забирать жилье за долги по оплате коммунальных услуг.
  • Российские СМИ сообщают о покушении на самопровозглашенного «мэра» Мариуполя. В городе начали сносить первые многоэтажки.

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