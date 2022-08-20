«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска продолжают наступать на Бахмут. Авдеевка и Торецк страдают от обстрелов.

В Донецке под обстрел попала исправительная колония. Раненых отвезли в больницу.

Серия взрывов в Крыму. Оккупанты обвиняют украинскую сторону в атаке.

Бои на Луганщине. Уничтожена российская база в Славяносербском районе.

Группировка «ЛНР» решила забирать жилье за долги по оплате коммунальных услуг.

Российские СМИ сообщают о покушении на самопровозглашенного «мэра» Мариуполя. В городе начали сносить первые многоэтажки.