«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська продовжують наступати на Бахмут. Авдіївка та Торецьк страждають від обстрілів.

У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія Поранених відвезли до лікарні.

Серія вибухів у Криму. Окупанти звинувачують українську сторону в атаці.

Бої на Луганщині. Знищено російську базу у Слов'яносербському районі.

Угруповання «ЛНР» вирішило забирати житло за борги з оплати комунальних послуг.

Російські ЗМІ повідомляють про замах на самопроголошеного "мера" Маріуполя. У місті почали зносити перші багатоповерхівки.