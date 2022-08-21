Дочь главного идеолога «русского мира» погибла от взрыва автомобиля

Взрыв в автомобиле Джип Land Cruiser Prado в Подмосковье убил 29-летнюю Дарью Дугину, дочь «идеолога Путина» Александра Дугина. Об этом сообщило агентство ТАСС.



Женщина во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Авто взорвалось во время движения.



Как сообщают российские пропагандисты, во взорванном автомобиле должен был ехать и сам консультант президента РФ Владимира Путина Дугин, однако в последний момент он сел в другую машину.



Следователи предполагают, что взрывное устройство было установлено внутри автомобиля. После взрыва машина загорелась. Следствием прорабатываются «все возможные версии совершения преступления».



Накануне трагедии Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией.



Александр Дугин известен как философ и один из распространителей идеологий «русского мира». Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.



Дугин отметился резкими антиукраинскими заявлениями в 2014 году, в частности, комментируя трагические события в Одессе 2 мая, призвал «убивать, убивать и убивать». Он поддержал войну в Украине и потребовал от российских элит открыто определиться по этому вопросу.



Дарья Дугина полностью поддерживала отцовскую идеологию и была его правой рукой. Вместе с ним она выступала с лекциями по философии и политологии, писала статьи для прокремлевских RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова.



США и Великобритания обвинили ее в распространении дезинформации и внесли в санкционные списки.

Дарья и её отец Александр Дугин за несколько часов до трагедии. pic.twitter.com/b6Z8gJpePy — Vasilisa (@Vasilisa_2_0) August 20, 2022