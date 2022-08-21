Дочка головного ідеолога «російського світу» загинула від вибуху автомобіля

Вибух в автомобілі Джип Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна. Про це повідомило агентство ТАСС.



Жінка під час вибуху перебувала в машині та загинула на місці. Авто вибухнуло під час руху.



Як повідомляють російські пропагандисти, у підірваному автомобілі мав їхати і сам консультант президента РФ Володимира Путіна Дугін, проте в останній момент він сів до іншої машини.



Слідчі припускають, що вибуховий пристрій був встановлений усередині автомобіля. Після вибуху машина спалахнула. Наслідком опрацьовуються «всі можливі версії скоєння злочину».



Напередодні трагедії Олександр Дугін та його дочка були запрошені як почесні гості на фестиваль «Традиція» у підмосковній садибі Захарово, де філософ виступив з лекцією.



Олександр Дугін відомий як філософ і один із розповсюджувачів ідеологій «російського світу». Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії, до якого прислухається Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.



Дугін відзначився різкими антиукраїнськими заявами у 2014 році, зокрема, коментуючи трагічні події в Одесі 2 травня, закликав «вбивати, вбивати та вбивати». Він підтримав війну в Україні та зажадав від російських еліт відкрито визначитися з цього питання.



Дар'я Дугіна повністю підтримувала батьківську ідеологію та була його правою рукою. Разом з ним вона виступала з лекціями з філософії та політології, писала статті для прокремлівських RT та «Царгорода» під псевдонімом Дар'я Платонова.



США та Великобританія звинуватили її у поширенні дезінформації та внесли до санкційних списків.

Дарина та її батько Олександр Дугін за кілька годин до трагедії. pic.twitter.com/b6Z8gJpePy — Vasilisa (@Vasilisa_2_0) August 20, 2022