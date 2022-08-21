Наступление на Бахмут. Зять Медведчука в Мариуполе. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Бахмутское направление самое тяжелое на фронте. Армия РФ обстреляла села под Славянском.

Обстрелы в Донецке и Горловке. В соцсетях дончане делятся лайфхаками как выжить без водоснабжения.

Оккупанты ущемляют фермеров на захваченной части Луганщины. Предлагают продавать молоко за бесценок.

Луганские «мобилизованные» отказываются воевать за «ДНР». Оккупанты продолжают мобилизацию — за информацию о местонахождении мужчин предлагают вознаграждение.

«Мобилизация» в Мариуполе: местным жителям приходят смс-сообщения с предложением пойти воевать за 200 тысяч рублей в месяц.

В захваченный Мариуполь с «инспекцией» прибыл Андрей Рюмин, зять Виктора Медведчука.