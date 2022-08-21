Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Бахмутський напрямок найважчий на фронті. Армія РФ обстріляла села під Слов'янськом.

Обстріли в Донецьку та Горлівці. У соцмережах донеччани діляться лайфхаками як вижити без водопостачання.

Окупанти обмежують фермерів на захопленій частині Луганщини. Пропонують продавати молоко за безцінь.

Луганські «мобілізовані» відмовляються воювати за «ДНР». Окупанти продовжують мобілізацію — за інформацію про місцезнаходження чоловіків пропонують винагороду.

«Мобілізація» у Маріуполі: місцевим мешканцям надходять смс-повідомлення з пропозицією піти воювати за 200 тисяч рублів на місяць.

До захопленого Маріуполя з «інспекцією» прибув Андрій Рюмін, зять Віктора Медведчука.