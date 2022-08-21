Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►

21 серпня 2022, 23:24

Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Бахмутський напрямок найважчий на фронті. Армія РФ обстріляла села під Слов'янськом.
  • Обстріли в Донецьку та Горлівці. У соцмережах донеччани діляться лайфхаками як вижити без водопостачання.
  • Окупанти обмежують фермерів на захопленій частині Луганщини. Пропонують продавати молоко за безцінь.
  • Луганські «мобілізовані» відмовляються воювати за «ДНР». Окупанти продовжують мобілізацію — за інформацію про місцезнаходження чоловіків пропонують винагороду.
  • «Мобілізація» у Маріуполі: місцевим мешканцям надходять смс-повідомлення з пропозицією піти воювати за 200 тисяч рублів на місяць.
  • До захопленого Маріуполя з «інспекцією» прибув Андрій Рюмін, зять Віктора Медведчука.

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