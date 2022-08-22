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Почти 9 тысяч украинских военных погибли в войне с Россией — ВСУ

22 августа 2022, 15:58

Почти 9 тысяч украинских военных погибли в войне с Россией — ВСУ

Почти 9 тысяч украинских военных погибли в войне с Россией. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на форуме «Защитники. Перекличка».

«В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, — наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тысяч героев, которые погибли», — приводит слова Залужного «Интерфакс-Украина».

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