Майже 9 тисяч українських військових загинули у війні з Росією — ЗСУ

Майже 9 тисяч українських військових загинули у війні з Росією. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на форумі «Захисники. Перекличка».



«У цій війні беруть участь не тільки військовослужбовці і не тільки ті, хто взяв у руки зброю,— наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту як біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до числа тих майже 9 тисяч героїв, які загинули» , — наводить слова Залужного «Інтерфакс-Україна».