В КГГА предупредили жителей Киева об ухудшении качества воздуха столицы

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха, поэтому власти рекомендуют горожанам ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В воздухе столицы зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации пыли, источник которой находится за пределами города. Отмечается, что воздушные массы несут пыль с юго-востока.

В КГГА также сообщают, что на левом берегу Киева содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3, предельно же допустимая концентрация – 500 мкг/м3.

До улучшения ситуации с воздухом в Киеве власти рекомендуют закрыть окна дома, не выходить лишний раз на улицу, пить много воды, а если в доме есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ранее мы сообщали о том, что в ряде украинских регионов на ближайшие несколько дней власти вводят дополнительные ограничения в связи с возможными провокациями России ко Дню Независимости Украины. В Днепропетровской и Харьковской областях, известно, что и в крупных городах Донетчины, в Киеве запрещаются массовые мероприятия и сборы граждан.