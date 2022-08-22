У КМДА попередили мешканців Києва про погіршення якості повітря столиці

У Києві фіксують погіршення якості повітря, тому влада рекомендує городянам обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У повітрі столиці зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації пилу, джерело якого знаходиться за межами міста. Зазначається, що повітряні маси несуть пил із південного сходу.

У КМДА також повідомляють, що на лівому березі Києва вміст зважених частинок становить 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3, гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3.

До покращення ситуації з повітрям у Києві влада рекомендує закрити вікна будинку, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води, а якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум.

Раніше ми повідомляли про те, що в низці українських регіонів на найближчі кілька днів влада вводить додаткові обмеження у зв'язку з можливими провокаціями Росії до Дня Незалежності України. У Дніпропетровській та Харківській областях відомо, що і у великих містах Донеччини, у Києві забороняються масові заходи та збори громадян.