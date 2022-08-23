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ВСУ отразили наступления сил РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

23 августа 2022, 08:57

ВСУ отразили наступления сил РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили наступление сил РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сегодняшней утренней сводке.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах армия РФ активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении российские военные обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении войско РФ ведет боевые действия для удержания ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

На Харьковском российские военные обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки, были нанесены вражеские авиаудары возле Питомника и Мосьпанова. Войска РФ задействовали БПЛА для разведки позиций украинских войск и корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении силы РФ производили огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Норцовки, Краснополья и Долины, нанесли авиаудар недалеко от Богородичного.

На Донецком направлении войска РФ сосредотачивает усилия на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении были зафиксированы обстрелы недалеко от Григорьевки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

На Бахмутском направлении войска РФ производили огненное поражение возле Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Российские военные пытались провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурм возле Соледара и Кодемы, но успеха не имели, отошли.

На Авдеевском направлении силы РФ задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опросного и Невельского, нанесли авиаудар возле Марьинки. Вели наступательные действия у Красногоровки и Первомайского, но успеха не имели.

На Новопавловском направлении войска РФ обстреливали районы населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар, вели наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, без успеха.

На Запорожском направлении было зафиксировано огненное влияние возле Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Были нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Железнодорожное и Новополье.

На Южнобужском направлении войска РФ сосредотачили основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Принимают меры по восполнению потерь. Обстреляли из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потемкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое, нанесли авиационные удары возле Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. В целях ведения воздушной разведки активно задействовали БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских войск сосредотачивает усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

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