Збройні сили України відбили наступ сил РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні.



На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах армія РФ активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.



На Сіверському напрямку російські військові обстріляли із ствольної артилерії цивільну та військову інфраструктуру населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.



На Слобожанському напрямі військо РФ веде бойові дії для утримання раніше зайнятих районів та рубежів, намагається покращити тактичне становище.



На Харківському російські військові обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Розплідник, Старий Салтов, Велика Рогань та Івашки, були завдані ворожі авіаудари біля Питомника. Війська РФ задіяли БПЛА для розвідки позицій українських військ та коригування вогню артилерії.



На Слов'янському напрямку сили РФ робили вогняну поразку з танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Норцівки, Краснопілля та Долини, завдали авіаудару недалеко від Богородичного.



На Донецькому напрямку війська РФ зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



На Краматорському напрямку було зафіксовано обстріл недалеко від Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.



На Бахмутському напрямі війська РФ завдавали вогняної поразки біля Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцева, Шумов і Кодеми. Російські військові намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцево, а також вести штурм біля Соледара та Кодеми, але успіху не мали, відійшли.



На Авдіївському напрямку сили РФ задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитувального та Невельського, завдали авіаудару біля Мар'їнки. Вели наступальні дії у Красногорівки та Первомайського, але успіху не мали.



На Новопавлівському напрямі війська РФ обстрілювали райони населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар, вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива без успіху.



На Запорізькому напрямку було зафіксовано вогненний вплив біля Залізничного, Орєхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Було завдано авіаційних ударів у районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопілля.



На Південнобузькому напрямку війська РФ зосередили основні зусилля на утриманні позицій і недопущенні просування українських військ. Вживають заходів щодо поповнення втрат. Обстріляли з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкіне, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе, завдали авіаційних ударів біля Трудолюбів. З метою ведення повітряної розвідки активно задіяли БПЛА.



В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських військ зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.