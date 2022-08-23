Российского военного будут судить за избиение мирных жителей и угрозы расстрела

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении очередного российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Его подозревают в издевательствах над жителями Гостомеля во время оккупации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими неустановленными российскими военнослужащими незаконно обыскивали здания. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военных ВСУ и правоохранителей.



По данным прокуратуры, в одном из домов россияне угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться, в дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, били прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь.



Кроме того, российские военные, проводя «фильтрационные мероприятия», проверяли документы и отбирали у гражданских лиц мобильные телефоны.



Прокуратура возбудила дело по факту законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее в Чернигове огласили приговор российскому военному Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку. Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.