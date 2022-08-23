Російського військового судитимуть за побиття мирних жителів та погрози розстрілу

23 серпня 2022, 14:18

Російського військового судитимуть за побиття мирних жителів та погрози розстрілу

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чергового російського військового за порушення законів та звичаїв війни. Його підозрюють у знущаннях з мешканців Гостомеля під час окупації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом із іншими невстановленими російськими військовослужбовцями незаконно обшукували будинки. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна, шукали військових ЗСУ та правоохоронців.

За даними прокуратури, в одному з будинків росіяни погрожували мирним жителям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися, надалі людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах та ногах, погрожуючи зброєю імітували страту.

Крім того, російські військові, проводячи «фільтраційні заходи», перевіряли документи та відбирали у цивільних мобільні телефони.

Прокуратура порушила справу за фактом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше у Чернігові оголосили вирок російському військовому Михайлу Куликову, який у лютому потрапив у багатоповерхівку. Злочинця засудили до 10 років позбавлення волі.

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