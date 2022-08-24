Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Славянске обстрелом уничтожен дом. Еще 15 жилых объектов в области уничтожено.

Что о Дне государственного флага Украины думают жители прифронтового Покровска.

За отказ от обязательной эвакуации в Украине будут лишать опеки над детьми. Новое постановление Кабмина.

В России призывают усыновлять детей из захваченного Мариуполя. Оккупанты вывезли тысячи детей.

ФСБ готовят теракты в России, чтобы поднять уровень поддержки войны против Украины.