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Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день

24 августа 2022, 00:01

Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Славянске обстрелом уничтожен дом. Еще 15 жилых объектов в области уничтожено.
  • Что о Дне государственного флага Украины думают жители прифронтового Покровска.
  • За отказ от обязательной эвакуации в Украине будут лишать опеки над детьми. Новое постановление Кабмина.
  • В России призывают усыновлять детей из захваченного Мариуполя. Оккупанты вывезли тысячи детей.
  • ФСБ готовят теракты в России, чтобы поднять уровень поддержки войны против Украины.

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