Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►

23 серпня 2022, 23:36

Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • У Слов'янську обстрілом знищено будинок. Ще 15 житлових об'єктів в області знищено.
  • Що про День державного прапора України гадають жителі прифронтового Покровська.
  • За відмову від обов'язкової евакуації в Україні позбавлятимуть опіки над дітьми. Нова ухвала Кабміну.
  • У Росії закликають усиновлювати дітей із захопленого Маріуполя. Окупанти вивезли тисячі дітей.
  • ФСБ готують теракти в Росії, щоб підняти рівень підтримки війни проти України.

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