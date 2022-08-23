Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Слов'янську обстрілом знищено будинок. Ще 15 житлових об'єктів в області знищено.

Що про День державного прапора України гадають жителі прифронтового Покровська.

За відмову від обов'язкової евакуації в Україні позбавлятимуть опіки над дітьми. Нова ухвала Кабміну.

У Росії закликають усиновлювати дітей із захопленого Маріуполя. Окупанти вивезли тисячі дітей.

ФСБ готують теракти в Росії, щоб підняти рівень підтримки війни проти України.