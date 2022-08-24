Из-за обстрела Бахмута погиб мирный житель

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что смерть зафиксирована в Бахмуте. Кроме того, ранены два человека: в Бахмуте и Авдеевке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 759 человек. 1952 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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