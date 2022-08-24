Через обстріл Бахмута загинув мирний житель

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинув мирний житель. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що смерть зафіксована у Бахмуті. Крім того, поранено двох людей: у Бахмуті та Авдіївці.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 759 осіб. 1952 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також:



