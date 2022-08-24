На Бахмутском направлении из-за обстрелов горели дома и склады

Пожары в Донецкой области. Фото: ГСЧС

На Бахмутском направлении обстрелы со стороны российской армии не утихают. За минувшие сутки спасатели пять раз выезжали на тушение пожаров, произошедших в результате обстрела. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



Как проинформировали спасатели, вчера в 23:01 в результате обстрела произошло возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров.



В 02:39 бахмутские спасатели прибыли по вызову — горел частный жилой дом. Еще два дома и хозяйственное сооружение загорелись через час.



В 04:50 спасатели прибыли, чтобы потушить пожар в частном жилом доме, в 06:34 произошло возгорание одноэтажного складского помещения на площади 300 квадратных метрах.



«Во всех случаях информация о погибших и пострадавших не поступала. Всего от Главного управления привлекалось 62 человека личного состава и десять единиц техники», — сообщили в ГСЧС.



Там добавили, что все пожары ликвидированы.