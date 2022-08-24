На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади

24 серпня 2022, 16:59

На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади

Пожежі у Донецькій області. Фото: ДСНС Пожежі у Донецькій області. Фото: ДСНС

На Бахмутському напрямі обстріли з боку російської армії не вщухають. Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, які сталися внаслідок обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

Як поінформували рятувальники, вчора о 23:01 внаслідок обстрілу стався спалах складського приміщення на площі 100 квадратних метрів.

О 02:39 бахмутські рятувальники прибули на виклик — горів приватний житловий будинок. Ще два будинки та господарська споруда загорілися за годину.

О 04:50 рятувальники прибули, щоб загасити пожежу у приватному житловому будинку, о 06:34 сталося спалах одноповерхового складського приміщення на площі 300 квадратних метрів.

«У всіх випадках інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Всього від Головного управління залучалося 62 особи особового складу та десять одиниць техніки», — повідомили у ДСНС.

Там додали, що всі пожежі ліквідовано.

Ще за темою

Організації
ДСНС у Донецькій області
Інше
Війна Пожежі
Місця
Бахмут

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
10:47
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
21:19
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
20:00
Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:37
У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру
18:02
У «ДНР» заявили про затримання «українського диверсанта»
Всі новини
17:18
Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень
16:59
На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади
16:40
Борис Джонсон приїхав до Києва
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
15:57
Після ремонтів знову є світло у трьох районах Донеччини
15:44
Окупанти обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині
15:21
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину, двоє поранених
15:20
В окупованій військами РФ Новій Каховці вибухи
15:19
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
14:39
Морські піхотинці 23 серпня знищили до 30 окупантів на Донецькому напрямку
14:34
ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права військовополонених «азовців»
14:25
Україна отримає від Британії та Норвегії мікродрони-розвідники Black Hornet
13:51
Резніков розповів про ультиматум Шойгу
Всі новини
ВІДЕО
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
24 серпня, 15:19
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
24 серпня, 10:47
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23 серпня, 23:36

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти