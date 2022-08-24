На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади

Пожежі у Донецькій області. Фото: ДСНС

На Бахмутському напрямі обстріли з боку російської армії не вщухають. Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, які сталися внаслідок обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



Як поінформували рятувальники, вчора о 23:01 внаслідок обстрілу стався спалах складського приміщення на площі 100 квадратних метрів.



О 02:39 бахмутські рятувальники прибули на виклик — горів приватний житловий будинок. Ще два будинки та господарська споруда загорілися за годину.



О 04:50 рятувальники прибули, щоб загасити пожежу у приватному житловому будинку, о 06:34 сталося спалах одноповерхового складського приміщення на площі 300 квадратних метрів.



«У всіх випадках інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Всього від Головного управління залучалося 62 особи особового складу та десять одиниць техніки», — повідомили у ДСНС.



Там додали, що всі пожежі ліквідовано.