Армия РФ атаковала Киевскую область

Ночью российская армия нанесла ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.



По информации Кулебы, в одной из громад зафиксировано два «прилета». На месте взрывов работали экстренные службы.



«Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакованной территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона, — работа нашей ПВО», — отметил он.



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