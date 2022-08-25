Армія РФ атакувала Київську область

Вночі російська армія завдала ракетного удару по Вишгородському району Київської області. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



За інформацією Кулеби, в одній із громад зафіксовано два «прильоти». На місці вибухів працювали екстрені служби.



«Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнування житлових будівель чи об'єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території продовжується. Інші вибухи, які чули жителі регіону, — робота нашої ППО», — зазначив він.



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