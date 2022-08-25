СМИ: «Референдумы» на оккупированных территориях Украины вряд ли совместят с днем голосования в РФ

«Референдумы» на захваченных Россией территориях скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября. Об этом «Ведомостям» сказали пять собеседников, близких к администрации президента.



Трое из них связывают это с тем, что войска пока не заняли всю территорию Донецкой области.



Представители РФ 11 сентября в качестве выбранной для проведения «референдума» даты официально не называли. О том, что именно в этот день можно было бы провести референдум, говорил 11 августа в интервью «Известиям» глава оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отмечал, что так называемый «референдум» возможен только после «освобождения территории ДНР». Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин 24 августа заявил, что они ждут выхода на административные границы области.