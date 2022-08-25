ЗМІ: «Референдуми» на окупованих територіях України навряд чи поєднають із днем голосування в РФ

«Референдуми» на захоплених Росією територіях, швидше за все, не поєднають із єдиним днем голосування в РФ, який пройде 11 вересня. Про це «Відомостям» сказали п'ять співрозмовників, близьких до адміністрації президента РФ.



Троє з них пов'язують це з тим, що війська поки що не зайняли всю територію Донецької області.



Представники РФ 11 вересня, як обрану для проведення «референдуму» дату, офіційно не називали. Про те, що саме цього дня можна було б провести "референдум", говорив 11 серпня в інтерв'ю «Известиям» голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.



Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник зазначав, що так званий «референдум» можливий лише після «звільнення території ДНР». Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін 24 серпня заявив, що вони чекають на вихід на адміністративні кордони області.



